Про це Зеленський заявив під час виступу в Європарламенті 9 лютого.

Український лідер подякував усім, хто допомагає Україні, зазначивши, що це не тільки політики, й пересічні громадяни ЄС, які зокрема підтримали наших біженців.

"Доля Європи ніколи не залежала лише від політиків. Не має бути такої ілюзії й зараз. Кожен і кожна з вас важливі. Кожен і кожна з вас сильні. Кожен і кожна з вас здатні вплинути на наш спільний результат. На нашу спільну перемогу... Я хочу вам подякувати – усім, хто допомагав нашим людям, нашим звичайним людям, нашим переселенцям. Хто закликав своїх лідерів збільшувати підтримку – підтримку захисту цих наших звичайних людей. Хто виходив на площі, хто ставив питання, хто поширював правду про російську агресію. Хто утримався від спокус російської дезінформації і хто поруч із нами в боротьбі за життя. В боротьбі за Європу", - сказав Зеленський.

"Я дякую всім, хто допомагає Україні життєво необхідним постачанням. Зброєю та амуніцією. Енергетичним обладнанням і пальним. Тисячами речей, без яких не витримати в цій тотальній війні", - додав він.