Зеленський подякував Токаєву за слова про "ЛДНР", які він сказав у вічі Путіну
Президент України Володимир Зеленський подякував лідеру Казахстану Касим-Жомарту Токаєву за категоричну відмову визнавати "ЛДНР"
Про це Зеленський написав у twitter.
"Провів телефонну розмову з президентом Казахстану. Подякував за принципову підтримку територіальної цілісності України, невизнання т. зв. ЛНР, ДНР. Обговорили конкретні проєкти взаємодії в економіці, енергетиці, цифровізації. Обмінялися вітаннями з 30-річчям українсько-казахстанських дипвідносин", - написав Зеленський.
Заяву про те, що Казахстан не збирається визнавати квазідержавних утворень "ЛНР" і "ДНР"
Токаєв зробив на петербурзькому міжнародному економічному форумі, коли сидів поруч з російським диктатором Володимиром Путіним.
- 17 червня Токаєв публічно заявив про неприпустимість визнання його країною "ЛДНР".
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