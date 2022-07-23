Про це Зеленський написав у twitter.

"Провів телефонну розмову з президентом Казахстану. Подякував за принципову підтримку територіальної цілісності України, невизнання т. зв. ЛНР, ДНР. Обговорили конкретні проєкти взаємодії в економіці, енергетиці, цифровізації. Обмінялися вітаннями з 30-річчям українсько-казахстанських дипвідносин", - написав Зеленський.

Заяву про те, що Казахстан не збирається визнавати квазідержавних утворень "ЛНР" і "ДНР"

Токаєв зробив на петербурзькому міжнародному економічному форумі, коли сидів поруч з російським диктатором Володимиром Путіним.

17 червня Токаєв публічно заявив про неприпустимість визнання його країною "ЛДНР".

Стежте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb