Зеленський поговорив із Санду про енергетичну кризу в Молдові
Президент України Володимир Зеленський обговорив із президенткою Молдови Майєю Санду питання енергетичної безпеки
Про це повідомляє офіційний сайт президента України.
Головною темою телефонної розмови Зеленського та Санду була енергетична безпека.
Президентка Молдови подякувала за допомогу під час енергетичної кризи, яка виникла в Молдові, зокрема за постачання Україною газу та електроенергії.
Також глави держав обговорили можливі напрями подальшої двосторонньої взаємодії з метою запобігання кризовим ситуаціям у сфері енергетики.
Зеленський запевнив, що Україна готова й надалі надавати допомогу Молдові в питаннях постачання енергоносіїв. З цією метою сторони домовилися про проведення найближчим часом відповідних консультацій на рівні міністрів енергетики двох країн.
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Нагадаємо, 29 жовтня Молдова домовилася з "Газпромом" про продовження контракту на постачання газу на 5 років.
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