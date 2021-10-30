Зеленський поговорив із Санду про енергетичну кризу в Молдові

Про це повідомляє офіційний сайт президента України.

Головною темою телефонної розмови Зеленського та Санду була енергетична безпека.

Президентка Молдови подякувала за допомогу під час енергетичної кризи, яка виникла в Молдові, зокрема за постачання Україною газу та електроенергії.

Також глави держав обговорили можливі напрями подальшої двосторонньої взаємодії з метою запобігання кризовим ситуаціям у сфері енергетики.

Зеленський запевнив, що Україна готова й надалі надавати допомогу Молдові в питаннях постачання енергоносіїв. З цією метою сторони домовилися про проведення найближчим часом відповідних консультацій на рівні міністрів енергетики двох країн.

Нагадаємо, 29 жовтня Молдова домовилася з "Газпромом" про продовження контракту на постачання газу на 5 років.

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