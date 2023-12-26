Зеленський поговорив телефоном із Вселенським Патріархом Варфоломієм. Подробиці

Про це Зеленський повідомив у телеграмі.

"Подякував Його Всесвятості за теплі різдвяні привітання українському народові, молитви за мир в Україні та участь Вселенського Патріархату в зустрічах радників щодо Формули миру", – написав Зеленський, наголосивши, що цього року Україна святкувала Різдво одночасно з Матір'ю-церквою.

Окрім того, Зеленський запросив представника Вселенського патріархату на наступну зустріч щодо Формули миру у Швейцарії.