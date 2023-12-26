Зеленський поговорив телефоном із Вселенським Патріархом Варфоломієм. Подробиці
Президент України Володимир Зеленський у вівторок, 26 грудня, провів телефонну розмову із Вселенським Патріархом Варфоломієм та обмінявся з ним різдвяними привітаннями
Про це Зеленський повідомив у телеграмі.
"Подякував Його Всесвятості за теплі різдвяні привітання українському народові, молитви за мир в Україні та участь Вселенського Патріархату в зустрічах радників щодо Формули миру", – написав Зеленський, наголосивши, що цього року Україна святкувала Різдво одночасно з Матір'ю-церквою.
Окрім того, Зеленський запросив представника Вселенського патріархату на наступну зустріч щодо Формули миру у Швейцарії.
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22 березня 2023 року Вселенський патріарх Варфоломій назвав Російську православну церкву відповідальною за воєнні злочини РФ в Україні.
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8 липня відбулася зустріч президента України Володимира Зеленського із Вселенським Патріархом Варфоломієм у Стамбулі, на якій обговорили українську Формулу миру. Президент також узяв участь у поминальному молебні за жертвами війни в Україні.
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У серпні цього року президент України Володимир Зеленський зустрівся з представником Вселенського патріархату митрополитом Халкедонським Еммануїлом, який відвідав Україну. Під час зустрічі серед іншого обговорили Українську формулу миру, а також питання повернення дітей, яких Росія незаконно депортувала з нашої країни.
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