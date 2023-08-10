Про це повідомляє пресслужба Офісу президента.

Глава держави зазначив, що візит митрополита є дуже важливим сигналом підтримки України та українського народу з боку Вселенського Патріархату під час повномасштабної війни, розв’язаної Росією.

"Я надзвичайно ціную той діалог, який ми продовжили з Його Всесвятістю Вселенським Патріархом Варфоломієм під час мого нещодавнього візиту до Туреччини. Це було дуже важливо", – наголосив Зеленський.

Президент передав Вселенському Патріарху запрошення відвідати Україну.

Зі свого боку митрополит Халкедонський Еммануїл переказав Главі держави найкращі вітання від Його Всесвятості.

"Ми дуже сильно підтримуємо вас у цей важкий момент. Ви можете бути впевнені в нашій підтримці та в усьому, що ми можемо зробити від імені Вселенського Патріархату", – зазначив він.

Під час розмови було приділено увагу духовній незалежності України, обговоренню Української формули миру, а також питанню повернення дітей, незаконно депортованих із нашої країни.