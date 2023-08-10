Духовна незалежність, Формула миру та повернення дітей: Зеленський зустрівся з представником Патріарха Варфоломія
Президент України Володимир Зеленський провів зустріч із представником Вселенського Патріархату митрополитом Халкедонським Еммануїлом, який прибув до нашої країни
Про це повідомляє пресслужба Офісу президента.
Глава держави зазначив, що візит митрополита є дуже важливим сигналом підтримки України та українського народу з боку Вселенського Патріархату під час повномасштабної війни, розв’язаної Росією.
"Я надзвичайно ціную той діалог, який ми продовжили з Його Всесвятістю Вселенським Патріархом Варфоломієм під час мого нещодавнього візиту до Туреччини. Це було дуже важливо", – наголосив Зеленський.
Президент передав Вселенському Патріарху запрошення відвідати Україну.
Зі свого боку митрополит Халкедонський Еммануїл переказав Главі держави найкращі вітання від Його Всесвятості.
"Ми дуже сильно підтримуємо вас у цей важкий момент. Ви можете бути впевнені в нашій підтримці та в усьому, що ми можемо зробити від імені Вселенського Патріархату", – зазначив він.
Під час розмови було приділено увагу духовній незалежності України, обговоренню Української формули миру, а також питанню повернення дітей, незаконно депортованих із нашої країни.
- 22 березня Вселенський патріарх Варфоломій назвав Російську православну церкву відповідальною за воєнні злочини РФ в Україні.
- 11 травня з благословення та за особистої участі патріарха Варфоломія у храмі Святого Миколая у Стамбулі відбулася літургія українською мовою.
- 8 липня відбулася зустріч президента України Володимира Зеленського із Вселенським Патріархом Варфоломієм у Стамбулі, на якій обговорили українську Формулу миру. Президент також узяв участь у поминальному молебні за жертвами війни в Україні.
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