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У Стамбулі за участі Патріарха Варфоломія відбулася літургія українською мовою

11 травня, 2023 четвер
04:38
Суспільство Патріарх Варфоломій на українській літургії у Стамбулі

З благословення та за особистої участі Патріарха Варфоломія у храмі Святого Миколая у Стамбулі відбулася літургія українською мовою

Про це повідомляє Генеральне консульство України в Стамбулі.

"З благословення та особистої високої участі Вселенського Патріарха Варфоломія у Храмі Святого Миколая відбулася Божественна Літургія українською мовою", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що службу Божу звершили Патріарший диякон Епіфаній та Отець Методій, якому було нагороджено титулом Архімандрита Вселенського Престолу.

Патріарх Варфоломій на українській літургії у Стамбулі

"По завершенню літургії Вселенський Патріарх Варфоломій нагородив Ієромонаха Методія (Волощенка) титулом Архімандрита Вселенського Престолу. Його Всесвятість відзначив чесноти і заслуги Отця Методія, великий особистий внесок у згуртування української парафії не тільки в Стамбулі, а й інших містах Туреччини", - повідомило генконсульство.

  • Нагадаємо, 22 березня Вселенський патріарх Варфоломій назвав Російську православну церкву відповідальною за воєнні злочини РФ в Україні.
патріарх Варфоломій
ПЦУ
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