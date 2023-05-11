Про це повідомляє Генеральне консульство України в Стамбулі.

"З благословення та особистої високої участі Вселенського Патріарха Варфоломія у Храмі Святого Миколая відбулася Божественна Літургія українською мовою", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що службу Божу звершили Патріарший диякон Епіфаній та Отець Методій, якому було нагороджено титулом Архімандрита Вселенського Престолу.

"По завершенню літургії Вселенський Патріарх Варфоломій нагородив Ієромонаха Методія (Волощенка) титулом Архімандрита Вселенського Престолу. Його Всесвятість відзначив чесноти і заслуги Отця Методія, великий особистий внесок у згуртування української парафії не тільки в Стамбулі, а й інших містах Туреччини", - повідомило генконсульство.