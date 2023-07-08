Про це повідомили в Офісі президента.

У межах візиту до Туреччини Зеленський поінформував Вселенського Патріарха про ситуацію на фронті й нещодавні злочини росіян проти цивільних українців.

"Я хочу подякувати Його Всесвятості. Сьогодні важливий день - наша боротьба триває вже 500 днів із моменту повномасштабного вторгнення. Ми маємо підтримку Його Всесвятості, молитви за наших бійців, за народ, за наших людей, за життя в Україні", - сказав президент України.

Володимир Зеленський наголосив, що під час зустрічі обговорювалася українська Формула миру, повернення полонених та незаконно депортованих з України дітей. Патріарх Варфоломій відзначив важливість досягнення миру в Україні.

"Ми побажали, щоб скоріше настав мир. Вселенський Патріархат як матір-церква всіх православних в Україні завжди перебуває на їхньому боці", - сказав він.

Також Вселенський Патріарх Варфоломій додав, що він радий, що лідер Туреччини Реджеп Тайїп Ердоган підтримує досягнення миру через діалог та пообіцяв, що допоможе відновити Україну після війни.

"Хочу побажати, щоб повернулися всі полонені й усі діти, які зараз перебувають далеко від своїх домівок", - наголосив вселенський патріарх.

Також Володимир Зеленський узяв участь у поминальному молебні за жертвами війни в Україні, який очолив патріарх Варфоломій. Молебень відбувся в соборі Святого Георгія у Стамбулі, на Фанарі. Він проводився українською та грецькою мовами.