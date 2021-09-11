Зеленський поговорив з президентом МОК Бахом про проведення Олімпіади в Україні
Президент Міжнародного олімпійського комітету Томас Бах прибув до України та зустрівся з президентом України Володимиром Зеленським
Про це повідомляє Офіс президента України.
11 вересня Бах та Зеленський відвідали урбан-парк на території Національного комплексу "Експоцентр України".
Президент України заявив, що має намір обговорити з Бахом можливість проведення в нашій країні Олімпійських ігор, передає Інтерфакс-Україна.
"Частина нашої розмови буде стосуватися майбутнього України, скільки потрібно всього зробити Україні, щоб наблизити можливість нашої держави стати країною, яка буде зустрічати Олімпійські ігри. Дуже хочеться, щоб ми були такою країною", - сказав Зеленський під час брифінгу в Києві.
- У липні 2019 року президент України Володимир Зеленський дав завдання підготувати план проведення Олімпійських ігор у країні.
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