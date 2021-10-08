Зеленський помилував 31 засудженого українського військового

Про це передає пресслужба ОПУ.

Як зазначається, це була ініціатива Консультативної ради з питань забезпечення прав і свобод захисників України. Комісія при президентові у питаннях помилування рекомендувала йому звільнити або ж частково зменшити термін відбування покарання для 31 засудженого військового.

За словами голови Офісу президента Андрія Єрмака, таке окреме подання про помилування військових — перше в новітній історії України.

Під час підпису Зеленський брав до уваги:

ступінь тяжкості вчинених злочинів;

строк фактичного відбуття покарання;

особи засуджених, їхній сімейний стан;

поведінку до вчинення злочину та після засудження;

відшкодування завданих збитків та усунення заподіяної шкоди;

думку органів і установ виконання покарань щодо доцільності помилування та інших обставин, відповідно до пункту 27 ст. 106 Конституції України.

Також під час помилування враховували заслуги військових перед державою, були відібрані лише ті особи, які не вчиняли тяжких злочинів. Зокрема, не скоювали ДТП у стані алкогольного сп’яніння та не були засуджені за вбивство.

Голова Комісії у питаннях помилування Андрій Гота додав, що зі звільненими від покарання військовими спілкуватиметься психолог. Зараз у роботі — розгляд прохань про помилування щодо засуджених неповнолітніх.

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