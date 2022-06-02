Зеленський попередив Європу про вуличні протести через брак продовольства

Про це президент України заявив, виступаючи на Безпековому форумі у Братиславі GLOBSEC.

Він наголосив, що проблему російського вторгнення в Україну не слід обмежувати бойовими діями. "Неможливо оминути блокаду Російською Федерацією українських портів. Через цей акт агресії російської держави світ на порозі продовольчої кризи", - сказав Зеленський.

"І це не просто якась проблема з продовольством. Це дефіцит на ринку, — продовжив президент України. - Це катастрофічне зростання цін на базові продукти. Це загроза голоду для десятків мільйонів людей у різних країнах. Якщо цьому не запобігти, отримаємо проблему політичного хаосу в деяких державах Африки, Азії. А отже, міграційну кризу у Європі, коли люди з країн, які страждають від голоду, шукатимуть порятунку".

Продовольча криза, на думку Володимира Зеленського, "неминуче призведе до масштабних протестів і в європейських країнах. Багатьом урядам доведеться пояснювати протестувальникам на вулицях різних європейських міст, чому наш континент опинився в заручниках однієї держави (ця держава – Росія) і однієї людини в Москві, яка віддала наказ щодо морської блокади України".

2 червня Зеленський представив платформу United24 на Міжнародному безпековому форумі GLOBSEC.

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