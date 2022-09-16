Зеленський посмертно присвоїв звання Героїв України трьом українським військовим
Президент України Володимир Зеленський присвоїв звання Героїв України трьом полеглим українським воїнам
Про це інформують на сайті очільника країни.
Указом №655 президент України надав звання Герой України з відзначенням ордена "Золота Зірка" старшому лейтенанту Сергію Барсукову - посмертно.
Указом №656 присвоєно звання Герой України старшому солдату Сергію Жержевському.
Також указом №657 звання Герой України з вшануванням ордена "Золота Зірка" Володимир зеленський присвоїв посмертно майору Богдану Карватку.
"За особисту мужність і героїзм, виявлені у захисті державного суверенітету та територіальної цілісності України, вірність військовій присязі", - йдеться в повідомленні.
Довідково. Барсуков Сергій Ігорьович - український військовослужбовець, старший лейтенант Збройних сил України, учасник російсько-української війни.
Жержевський Сергій Олександрович - старший солдат резерву, командир роти батальйону "Свобода" Національної гвардії України. Жив на Кіровоградщині.
У 2014 році брав участь у визволенні Попасної, Лисичанська та Курахова. В бою за Іловайськ із побратимами потрапив у російський полон. 26 грудня 2014-го з іще 145 воїнами був звільнений з полону.
У лютому 2022 Сергій Жержевський приєднався до батальйону "Свобода". Брав активну участь у визволенні міста Ірпінь, а також обороні міста Рубіжне та Сіверськодонецька. Загинув 6 червня при обороні Сіверськодонецька. Похований на Лісовому кладовищі в Києві.
Карватко Богдан Владиславович - український військовослужбовець, майор 1 БрОП Національної гвардії України, учасник російсько-української війни. Проходив військову службу у 1-й бригаді оперативного призначення Національної гвардії Українию.
У ході російського вторгнення в Україну 2022 року захищав Київщину, а згодом схід України. Загинув 20 червня 2022 року під час виконання бойового завдання в районі м. Лисичанська, що на Луганщині.
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