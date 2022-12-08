Про це йдеться в указах президента України №848 та №849.

Начальникові Головного управління Нацполіції Черкащини полковнику поліції Михайлові Куратченку посмертно надано звання Герой України з удостоєнням ордена "Золота Зірка" "за особисту мужність і героїзм, виявлені у захисті державного суверенітету та територіальної цілісності України, самовіддане служіння Українському народові".

Ігоря Мельника, Сергія Ненаду та Вадима Періжка нагороджено орденом "За мужність" ІІІ ступеня – "за особисту мужність і самовідданість, виявлені у захисті державного суверенітету та територіальної цілісності України, сумлінне та бездоганне виконання службового обов'язку"

7 грудня на Херсонщині під час проведення стабілізаційних заходів на каскаді ворожих мін підірвалися черкаські поліцейські.Четверо загинуло, ще четверо отримали травми.

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