Зеленський повернувся до Києва
Президент Володимир Зеленський повідомив, що повернувся до Києва після візиту до США
Про це Зеленський написав в Telegram.
"Я в кабінеті. Працюємо заради Перемоги", - сказав він на опублікованому відео з кабінету президента.
Зеленський повернувся до Києва після візиту до США та приступив до виконання своїх обов’язків. 21 грудня він прибув до Білого дому, де його зустрів президент США Джо Байден. В рамках візиту державний секретар США Ентоні Блінкен офіційно оголосив про новий пакет військової допомоги для України, який уперше передбачає передачу системи протиповітряної оборони Patriot.
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