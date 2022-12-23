Про це Зеленський написав в Telegram.

"Я в кабінеті. Працюємо заради Перемоги", - сказав він на опублікованому відео з кабінету президента.

Зеленський повернувся до Києва після візиту до США та приступив до виконання своїх обов’язків. 21 грудня він прибув до Білого дому, де його зустрів президент США Джо Байден. В рамках візиту державний секретар США Ентоні Блінкен офіційно оголосив про новий пакет військової допомоги для України, який уперше передбачає передачу системи протиповітряної оборони Patriot.