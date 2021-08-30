Зеленський повезе до Байдена список українських полонених в ОРДЛО та окупованому Криму, - Денісова

Про це повідомила омбудсмен з прав людини Людмила Денісова, передає РБК-Україна.

Вона зазначила, що на зустрічі Зеленського і Байдена питання про полонених і зниклих безвісти українців будуть обговорюватися, включаючи їх повернення і обмін.

"Президенту готували списки зниклих безвісти, полонених, заручників і політв'язнів. І знаю, що всі ці документи президент повезе в Америку", - наголосила Денісова.

Дату прийому Володимира Зеленського в Білому домі переносять вже вдруге - спочатку зустріч із Джо Байденом мала відбутись 30 серпня.

19 серпня стало відоио, що Володимир Зеленський та Джо Байден зустрінуться 31 серпня.

29 серпня у Білому домі заявили, що зустріч Зеленського із Байденом перенесли на 1 вересня.

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