Зеленський повідомив, що 4,5 млн українців не мають електропостачання
Після ворожих атак тривають стабілізаційні відключення електроенергії, через це 4,5 млн українців не мають світла
Про це президент України сказав у вечірньому відеозверненні від 6 листопада.
Зеленський розповів, що в Україні продовжуються відключення електроенергії з метою стабілізації енергосистеми. Станом на цей день без світла 4,5 млн українців у Києві та шести областях.
Президент додає, що на цьому тижні він провів спеціальні наради з урядовцями, працівниками обласних адміністрацій та представниками енергетики. Моделюються сценарії та відповідні дії до розв'язання проблем.
"Хоч би чого хотіли терористи, хоч би чого домагалися, ми маємо пройти цю зиму й бути навесні ще сильнішими, ніж зараз", - наголошує президент України.
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