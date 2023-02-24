Про це президент України Володимир Зеленський сказав на пресконференції "Лютий. Рік незламності" під час трансляції в етері Еспресо.

"Президенту Путіну треба показувати успіхи й перемоги. Успіх на полі бою в Україні у нього не відбудеться. Масованого реваншу не вийде, принаймні ми будемо боротися, і якщо буде постачання, будемо сильнішими. Всі розуміють, що його "успіх" може бути там, де є слабке місце. Бажано, щоб це були ті держави, які до цього мали вплив Москви ще за радянських часів. І так само, де є ті чи інші негаразди, конфлікти, сепаратні інституції. Ось, що відбувається", - пояснив президент України.

Володимир Зеленський нагадав щодо перехопленого українською розвідкою документа про плани Кремля змінити керівництво Молдови.

"Це важливо, бо там є докази, що вони хотіли змінити керівництво держави. А тепер подумаймо, яким чином вони можуть це зробити і як. Я не бачу їх кордонів з Молдовою, відповідно, буде висадка. Де вона може бути? Тобто ми говоримо про атаку з Придністров'я або атаку з Кишинева. І вони можуть це робити та розвивати цей напрямок. Зараз вони вкидують, що на кордоні, на контактній лінії Придністров'я й України є якісь непорозуміння. І вони закидують цю інформацію через медіа, що Україна збирається зайти на територію Придністров'я, бо чітко розуміють, що ми поважаємо територіальну цілісність Молдови. Ми вважаємо, що територія Придністров'я – територія незалежної держави Молдова. Вони провокують постійно, з самого початку війни були постріли з території Придністров'я у нашу сторону. Я говорив, щоб Молдова думала, як вирішити це питання. Я вважаю, що Росія буде добиватися якихось успіхів", - зазначив Зеленський.













