Зеленський припустив, що РФ планує "добитися якихось успіхів" у Молдові, закидаючи Україні намір зайти до Придністров'я
Президент України зазначив, що Росія постійно робить інформаційні вкиди для провокації ситуації навколо Придністров'я
Про це президент України Володимир Зеленський сказав на пресконференції "Лютий. Рік незламності" під час трансляції в етері Еспресо.
"Президенту Путіну треба показувати успіхи й перемоги. Успіх на полі бою в Україні у нього не відбудеться. Масованого реваншу не вийде, принаймні ми будемо боротися, і якщо буде постачання, будемо сильнішими. Всі розуміють, що його "успіх" може бути там, де є слабке місце. Бажано, щоб це були ті держави, які до цього мали вплив Москви ще за радянських часів. І так само, де є ті чи інші негаразди, конфлікти, сепаратні інституції. Ось, що відбувається", - пояснив президент України.
Володимир Зеленський нагадав щодо перехопленого українською розвідкою документа про плани Кремля змінити керівництво Молдови.
"Це важливо, бо там є докази, що вони хотіли змінити керівництво держави. А тепер подумаймо, яким чином вони можуть це зробити і як. Я не бачу їх кордонів з Молдовою, відповідно, буде висадка. Де вона може бути? Тобто ми говоримо про атаку з Придністров'я або атаку з Кишинева. І вони можуть це робити та розвивати цей напрямок. Зараз вони вкидують, що на кордоні, на контактній лінії Придністров'я й України є якісь непорозуміння. І вони закидують цю інформацію через медіа, що Україна збирається зайти на територію Придністров'я, бо чітко розуміють, що ми поважаємо територіальну цілісність Молдови. Ми вважаємо, що територія Придністров'я – територія незалежної держави Молдова. Вони провокують постійно, з самого початку війни були постріли з території Придністров'я у нашу сторону. Я говорив, щоб Молдова думала, як вирішити це питання. Я вважаю, що Росія буде добиватися якихось успіхів", - зазначив Зеленський.
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