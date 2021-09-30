Зеленський присвоїв звання Героя України історику, який досліджував трагедію Бабиного Яру

Про це повідомляє пресслужба Офісу президента.



Звання надано за "особистий внесок у відродження та розвиток національних культур, збереження та вшанування пам’яті про трагедію Бабиного Яру, консолідацію суспільства, багаторічну громадську й просвітницьку діяльність".

Левітас присвятив життя створенню структур з збереження єврейської культури в незалежній Україні, вшануванню пам’яті жертв Бабиного Яру, пошуку людей, які рятували євреїв в роки нацистської окупації.

Левітас – автор і укладач 34 книг з історії єврейського народу, зокрема 12 книг про трагедію Бабиного Яру. Автор понад 220 статей.

У 1989 р. заснував Раду національних товариств України. Того ж року він заснував і очолив першу єврейську всеукраїнську організацію – Товариство єврейської культури України, яке згодом увійшло до складу Єврейської ради України.

За ініціативою та під керівництвом Левітаса був створений Фонд "Пам’ять Бабиного Яру", який проводив роботу зі збереження в пам’яті трагедії.