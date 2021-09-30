Зеленський присвоїв звання Героя України історику, який досліджував трагедію Бабиного Яру
Президент Володимир Зеленський підписав указ, яким присвоїв історику та громадському діячу Іллі Левітасу посмертно звання Героя України
Про це повідомляє пресслужба Офісу президента.
Звання надано за "особистий внесок у відродження та розвиток національних культур, збереження та вшанування пам’яті про трагедію Бабиного Яру, консолідацію суспільства, багаторічну громадську й просвітницьку діяльність".
Левітас присвятив життя створенню структур з збереження єврейської культури в незалежній Україні, вшануванню пам’яті жертв Бабиного Яру, пошуку людей, які рятували євреїв в роки нацистської окупації.
Левітас – автор і укладач 34 книг з історії єврейського народу, зокрема 12 книг про трагедію Бабиного Яру. Автор понад 220 статей.
У 1989 р. заснував Раду національних товариств України. Того ж року він заснував і очолив першу єврейську всеукраїнську організацію – Товариство єврейської культури України, яке згодом увійшло до складу Єврейської ради України.
За ініціативою та під керівництвом Левітаса був створений Фонд "Пам’ять Бабиного Яру", який проводив роботу зі збереження в пам’яті трагедії.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
26.48
Купівля 26.48Продаж 26.71
-
EUR
Купівля 30.76Продаж 31.17
- Актуальне
- Важливе