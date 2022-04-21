Зеленський присвоїв звання Героя України п'ятьом військовим. Усім посмертно
Президент Володимир Зеленський присвоїв звання "Герой України" п’ятьом військовослужбовцям, усім – посмертно
Про це йдеться в указі глави держави.
"За особисту мужність і героїзм, виявлені у захисті державного суверенітету та територіальної цілісності України, вірність військовій присязі постановляю:
Присвоїти звання Герой України з удостоєнням ордена “Золота Зірка”
ГРИГОР’ЄВУ Олександру Олександровичу – полковнику (посмертно)
МАРЦЕНЮКУ Роману Юрійовичу – солдату (посмертно)
СЕРЕДЮКУ Єгору Васильовичу – капітану (посмертно)
ЦЮПАКУ Олександру Сергійовичу – майстер-сержанту (посмертно)
ЦЮРИКУ Миколі Володимировичу – солдату (посмертно)", - йдеться у документі.
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