Про це він написав у Telegram.

"Вітаю Фінляндію і президента Саулі Нііністьо зі вступом до НАТО у 74-ту річницю його заснування. В умовах російської агресії Альянс став єдиною ефективною гарантією безпеки в регіоні", - заявив Зеленський.

При цьому він висловив сподівання, що саміт НАТО, який відбудеться 11-12 липня у Вільнюсі (Литва), наблизить Україну до її євроатлантичної мети.