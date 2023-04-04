"Сподіваємося, що Вільнюський саміт наблизить Україну до вступу в Альянс": Зеленський привітав Фінляндію з членством у НАТО
Президент України Володимир Зеленський привітав Фінляндію зі вступом до Північноатлантичного альянсу, який відбувся в 74-ту річницю заснування НАТО
Про це він написав у Telegram.
"Вітаю Фінляндію і президента Саулі Нііністьо зі вступом до НАТО у 74-ту річницю його заснування. В умовах російської агресії Альянс став єдиною ефективною гарантією безпеки в регіоні", - заявив Зеленський.
При цьому він висловив сподівання, що саміт НАТО, який відбудеться 11-12 липня у Вільнюсі (Литва), наблизить Україну до її євроатлантичної мети.
- 4 квітня Фінляндія стала 31-м членом НАТО. У Росії назвали це зазіханням на її безпеку.
- У 2022 році Швеція та Фінляндія разом подали заявки на приєднання до Альянсу.
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