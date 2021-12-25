Зеленський привітав українців з Різдвом
Президент Володимир Зеленський привітав християн західного обряду з Різдвом Христовим
Привітання Зеленський виклав у facebook.
"Цими днями мільйони людей в Україні та на планеті Земля відзначають Різдво Христове! Символ найкращих людських чеснот – любові, доброти та милосердя. Нехай вони об'єднують кожну нашу родину й нашу одну велику сім’ю – Україну! Бажаю всім міцного здоров’я, великого достатку і щасливого Різдва! Христос народився! Славімо Його!", - сказав Зеленський.
- У суботу, 25 грудня, християни західного обряду святкують Різдво Христове.
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