Допис із відео він оприлюднив у телеграмі.

"Наші Збройні Сили захищають рідну землю, а це дає найсильнішу мотивацію з можливих. Борються за свободу, а це завжди примножує будь-яку силу. Відстоюють правду, а тому й майбутнє України", - зауважив Зеленський.

За словами президента, вся Україна пишається, захоплюється та дякує кожному та кожній.

У вівторок, 6 грудня, в Україні відзначають День Збройних Сил. Цьогоріч свято актуальне як ніколи, адже українські воїни щодня, щогодини, щохвилини боронять нашу землю від ворожого війська РФ. Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний привітав військових з Днем Збройних Сил України і побажав швидкого відновлення пораненим воїнам.

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