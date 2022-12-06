Зеленський привітав військо із Днем ЗСУ: Пишаємось, захоплюємось, дякуємо
Президент Володимир Зеленський 6 грудня привітав українських воїнів із Днем Збройних Сил України
Допис із відео він оприлюднив у телеграмі.
"Наші Збройні Сили захищають рідну землю, а це дає найсильнішу мотивацію з можливих. Борються за свободу, а це завжди примножує будь-яку силу. Відстоюють правду, а тому й майбутнє України", - зауважив Зеленський.
За словами президента, вся Україна пишається, захоплюється та дякує кожному та кожній.
- У вівторок, 6 грудня, в Україні відзначають День Збройних Сил. Цьогоріч свято актуальне як ніколи, адже українські воїни щодня, щогодини, щохвилини боронять нашу землю від ворожого війська РФ. Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний привітав військових з Днем Збройних Сил України і побажав швидкого відновлення пораненим воїнам.
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