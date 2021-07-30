Зеленський призначив послів у чотирьох країнах
Президент Володимир Зеленський призначив послів України в Індонезії, Австрії, Туреччині та Танзанії
Про це повідомляє пресслужба Офісу Президента.
Зазначається, що послом України в Австрії призначено Василя Химинця. Він є директором Першого європейського департаменту МЗС України. У 2011−2012 і в 2014 роках — тимчасово повірений у справах України в Німеччині.Надзвичайним і повноважним послом України в Республіці Індонезія став Василь Гамянін. З 2011 року він був радником-посланником посольства України в КНР. У 2012 — 2013 роках — тимчасовий повірений у справах України в Китаї.
Посол України в Кенії Андрій Праведник за сумісництвом призначений послом в Танзанії. У Кенії він працює з 2018 року.
Заступник міністра закордонних справ України Василь Боднар став послом України в Турецькій Республіці. З 2017 року дипломат займав посаду заступника міністра закордонних справ України. У 2013−2015 роках він був радником посольства України в Туреччині. А після ще два роки — генеральним консулом України в Стамбулі.
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