Зеленський призначив послів у чотирьох країнах

Про це повідомляє пресслужба Офісу Президента.

Зазначається, що послом України в Австрії призначено Василя Химинця. Він є директором Першого європейського департаменту МЗС України. У 2011−2012 і в 2014 роках — тимчасово повірений у справах України в Німеччині.

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