Зеленський призначив послів у Канаді, Австралії та Єгипті

Фотокопії указів розмістив на своїй сторінці у Facebook заступник голови Офісу президента Андрій Сибіга, інформує Еспресо.TV

Президент України Володимир Зеленський призначив послом України в Канаді Юлію Ковалів, яка до призначення працювала заступницею керівника Офісу президента, а також була членом наглядової ради НАК "Нафтогаз України".

Попереднього посла Андрія Шевченка президент звільнив з посади ще в серпні 2021 року.

Також президент призначив послом України в Австралії. Ним став Василь Мірошниченко, який є співвласником компанії CFC Consulting, учасником Асоціації "Професійний уряд", директором та головою українського представництва Українсько-Британського Сіті Клубу, співзасновником "Європейського молодіжного парламенту – Україна".

Послом України в Єгипті призначено Миколу Нагорного, який раніше очолював українські диппредставництва у Лівії та Тунісі.

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