Зеленський призначив послів у Канаді, Австралії та Єгипті
Цей крок особливо важливий в умовах війни, коли потрібно концентрувати всі зусилля на дипломатичному фронті.
Фотокопії указів розмістив на своїй сторінці у Facebook заступник голови Офісу президента Андрій Сибіга, інформує Еспресо.TV
Президент України Володимир Зеленський призначив послом України в Канаді Юлію Ковалів, яка до призначення працювала заступницею керівника Офісу президента, а також була членом наглядової ради НАК "Нафтогаз України".
Попереднього посла Андрія Шевченка президент звільнив з посади ще в серпні 2021 року.
Також президент призначив послом України в Австралії. Ним став Василь Мірошниченко, який є співвласником компанії CFC Consulting, учасником Асоціації "Професійний уряд", директором та головою українського представництва Українсько-Британського Сіті Клубу, співзасновником "Європейського молодіжного парламенту – Україна".
Послом України в Єгипті призначено Миколу Нагорного, який раніше очолював українські диппредставництва у Лівії та Тунісі.
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