Зеленський призначив Сухачова головою ДБР

Про це йдеться в указі президента №691, передає Еспресо.TV.



"Відповідно до частини третьої статті 10, частини першої статті 11 Закону України "Про Державне бюро розслідувань" постановляю: призначити Сухачова Олексія Олександровича директором Державного бюро розслідувань", - йдеться в документі.



Сухачова призначили очільником ДБР строком на п'ять років. З вересня 2020 року він був виконувачем обов'язків директора бюро.



Нагадаємо, конкурсна комісія з відбору голови ДБР оголосила переможця конкурсу 30 грудня.