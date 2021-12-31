Зеленський призначив Сухачова головою ДБР
У п'ятницю, 31 грудня, президент України Володимир Зеленський підписав указ про призначення Олексія Сухачова директором Державного бюро розслідувань
Про це йдеться в указі президента №691, передає Еспресо.TV.
"Відповідно до частини третьої статті 10, частини першої статті 11 Закону України "Про Державне бюро розслідувань" постановляю: призначити Сухачова Олексія Олександровича директором Державного бюро розслідувань", - йдеться в документі.
Сухачова призначили очільником ДБР строком на п'ять років. З вересня 2020 року він був виконувачем обов'язків директора бюро.
- Нагадаємо, конкурсна комісія з відбору голови ДБР оголосила переможця конкурсу 30 грудня.
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