Зеленський про рішення суду щодо рейсу МН17: Треба, щоб на лаві підсудних опинилися й замовники
Президент України Володимир Зеленський прокоментував рішення Гаазького трибуналу по трагедії МН17, яка сталася в небі над Донбасом у 2014 році
Реакція Зеленського з'явилась у його Twitter.
Він привітав рішення суду, однак зазначив, що хотів би бачити на лаві підсудних замовників злочину, тобто керівництво РФю.
"Важливе рішення суду в Гаазі. Перші вироки винним у збитті MH17. Але необхідно, щоб на лаві підсудних опинилися й замовники, бо відчуття безкарності веде до нових злочинів. Маємо розвіяти цю ілюзію. Покарання за всі російські звірства – і тодішні, і нинішні – буде неминучим", - написав Зеленський.
- Пасажирський Boeing-777 "Малайзійських авіаліній" із 298 людьми на борту, який виконував рейс MH17 з Амстердама (Нідерланди) до Куала-Лумпура (Малайзія) збили на тимчасово окупованій території Донбасу 7 липня 2014 року. Загинули всі люди: 283 пасажири та 15 членів екіпажу.
- 17 листопада 2022 року суд у Гаазі озвучив вирок, згідно з яким винними у трагедії стала підконтрольна Росії "ДНР" та Ігор Гіркін і його підлеглі — Сергій Дубинський та Леонід Харченко. Їм дали пожиттєве ув'язнення.
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