Зеленський про військові дії взимку: забудьте про погоду, Україна не може гаяти час

Про це він заявив у інтерв'ю CBS.

Зеленський визнає, що прогрес у контрнаступі повільний, але війська продовжують рух вперед.

"Це складна ситуація. Я буду з вами абсолютно відвертим. У нас є ініціатива. Це плюс. Ми зупинили російський наступ і перейшли в контрнаступ. І попри це, він не дуже швидкий. Важливо, що ми щодня просуваємося вперед і звільняємо території", - додав президент.

На питання про військові дії взимку він заявив, що Україна не може гаяти час.

"Забудьте про погоду тощо. У місцях, куди на бронетехніці не проїхати - летимо. Якщо ми не вміємо літати - відправимо дрони. Ми не повинні давати Путіну перепочинок", - сказав Зеленський.