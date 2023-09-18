Зеленський про військові дії взимку: забудьте про погоду, Україна не може гаяти час
Президент України Володимир Зеленський вважає, що не можна давати Росії час на відновлення та гаяти час. Потрібно постійно не давати спокою Путіну
Про це він заявив у інтерв'ю CBS.
Зеленський визнає, що прогрес у контрнаступі повільний, але війська продовжують рух вперед.
"Це складна ситуація. Я буду з вами абсолютно відвертим. У нас є ініціатива. Це плюс. Ми зупинили російський наступ і перейшли в контрнаступ. І попри це, він не дуже швидкий. Важливо, що ми щодня просуваємося вперед і звільняємо території", - додав президент.
На питання про військові дії взимку він заявив, що Україна не може гаяти час.
"Забудьте про погоду тощо. У місцях, куди на бронетехніці не проїхати - летимо. Якщо ми не вміємо літати - відправимо дрони. Ми не повинні давати Путіну перепочинок", - сказав Зеленський.
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