Зеленський провів кадрові призначення в ЗСУ: змінив командувачів Повітряних сил та Десантно-штурмових військ

Про це передає пресслужба ОПУ.



Зеленський в понеділок, 9 серпня, здійснив низку призначень у керівництві Збройних сил України.



Так, він призначив:

Миколу Олещука - командувачем Повітряних сил України;

Максима Миргородського - командувачем Десантно-штурмових військ;

Андрія Ковальчука - командувачем оперативного командування "Південь";

Олега Мікаца - командувачем оперативного командування "Схід";

Сергія Літвінова - командувачем оперативного командування "Захід";

Володимира Коваля - заступником начальника Генерального штабу.

Довідка: Максим Миргородський був командиром 95-ї окремої десантно-штурмової бригади та став першим учасником війни на Донбасі, який став повним лицарем ордена Богдана Хмельницького.

Андрій Ковальчук, який отримав посаду командувача ОК "Південь", удостоєний звання Герой України, а під час активних боїв на Донбасі командував 80-ю аеромобільною бригадою. Він також брав участь у захисті Луганського аеропорту та був двічі поранений. Нагороджений двома орденами Богдана Хмельницького.

Генерал-майор Олег Мікац, який став новим командувачем ОК "Схід", з вересня 2014 року керував обороною Донецького аеропорту. Його вважають одним з ключових командирів у цих боях.

Полковник Сергій Літвінов був нагороджений орденом "За мужність" ІІІ ступеня за особистий внесок у зміцнення обороноздатності України, мужність і самовідданість, виявлені під час бойових дій.

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