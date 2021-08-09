Зеленський провів кадрові призначення в ЗСУ: змінив командувачів Повітряних сил та Десантно-штурмових військ
Президент України Володимир Зеленський під час робочої поїздки на острів Зміїний, 9 серпня, представив новопризначених командувачів повітряними силами та Десантно-штурмовими військами Збройних сил України
Про це передає пресслужба ОПУ.
Зеленський в понеділок, 9 серпня, здійснив низку призначень у керівництві Збройних сил України.
Так, він призначив:
- Миколу Олещука - командувачем Повітряних сил України;
- Максима Миргородського - командувачем Десантно-штурмових військ;
- Андрія Ковальчука - командувачем оперативного командування "Південь";
- Олега Мікаца - командувачем оперативного командування "Схід";
- Сергія Літвінова - командувачем оперативного командування "Захід";
- Володимира Коваля - заступником начальника Генерального штабу.
Довідка: Максим Миргородський був командиром 95-ї окремої десантно-штурмової бригади та став першим учасником війни на Донбасі, який став повним лицарем ордена Богдана Хмельницького.
Андрій Ковальчук, який отримав посаду командувача ОК "Південь", удостоєний звання Герой України, а під час активних боїв на Донбасі командував 80-ю аеромобільною бригадою. Він також брав участь у захисті Луганського аеропорту та був двічі поранений. Нагороджений двома орденами Богдана Хмельницького.
Генерал-майор Олег Мікац, який став новим командувачем ОК "Схід", з вересня 2014 року керував обороною Донецького аеропорту. Його вважають одним з ключових командирів у цих боях.
Полковник Сергій Літвінов був нагороджений орденом "За мужність" ІІІ ступеня за особистий внесок у зміцнення обороноздатності України, мужність і самовідданість, виявлені під час бойових дій.
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