Зеленський провів розмову з Макроном напередодні онлайн-саміту G7

Про це він повідомив у telegram-каналі.

"Синхронізували позиції напередодні онлайн-саміту G7 та конференції з підтримки України в Парижі. Обговорили реалізацію нашої десятикрокової формули миру, співпрацю щодо оборони та енергетичної стабільності України", - йдеться у дописі.

9 грудня амбасадорка США Бріджит Брінк заявила, що Сполучені Штати Америки та країни G7 підтримують формулу миру, представлену президентом України Зеленським, та наголосила, що цей план міг би стати потенційним вирішенням війни з РФ.

Раніше, 9 грудня, Зеленський обговорив із прем'єром Британії співпрацю в обороні та енергетичну ситуацію в Україні.

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