Зеленський обговорив із прем'єром Британії співпрацю в обороні та енергетичну ситуацію в Україні
Президент України Володимир Зеленський 9 грудня поспілкувався телефоном із прем’єр-міністром Великої Британії Ріші Сунаком
Про це Зеленський повідомив у Twitter.
"Сьогодні обговорили реалізацію нашої формули миру, співпрацю щодо оборонних спроможностей та енергетичної стабільності України. Синхронізували позиції перед онлайн-самітом G7", - написав він.
- 9 грудня амбасадорка США Бріджит Брінк заявила, що Сполучені Штати Америки та країни G7 підтримують формулу миру, представлену президентом України Зеленським, та наголосила, що цей план міг би стати потенційним вирішенням війни з РФ.
- 19 листопада Ріші Сунак уперше відвідав Україну.
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