Прем'єр Британії Сунак прибув до Києва
Прем'єр-міністр Великої Британії Ріші Сунак прибув з неанонсованим візитом до Києва
Про це повідомив президент України Володимир Зеленський у telegram.
Він виклав відео зустрічі Сунака біля Маріїнського палацу в столиці України.
"Із перших днів війни Україна та Велика Британія були потужними союзниками. Під час сьогоднішньої зустрічі ми обговорили найважливіші питання як для наших країн, так і для глобальної безпеки. Разом ми сильніші й досягнемо бажаних результатів", - написав Зеленський.
Ріші Сунак відвідав Україну вперше після обрання новим прем'єром Британії.
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