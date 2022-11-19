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Війна з Росією: хроніка
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Головна війна з Росією Прем'єр Британії Сунак прибув до Києва

Прем'єр Британії Сунак прибув до Києва

19 листопада, 2022 субота
15:26
війна з Росією Ріші Сунак

Прем'єр-міністр Великої Британії Ріші Сунак прибув з неанонсованим візитом до Києва

Про це повідомив президент України Володимир Зеленський у telegram. 

Він виклав відео зустрічі Сунака біля Маріїнського палацу в столиці України. 

"Із перших днів війни Україна та Велика Британія були потужними союзниками. Під час сьогоднішньої зустрічі ми обговорили найважливіші питання як для наших країн, так і для глобальної безпеки. Разом ми сильніші й досягнемо бажаних результатів", - написав Зеленський.

Ріші Сунак відвідав Україну вперше після обрання новим прем'єром Британії.  

 

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Світ
Володимир Зеленський
Велика Британiя
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