Про це Зеленський повідомив у telegram.

"Розпочали робочий день у Дніпрі. Виїзна Ставка в зоні відповідальності ОСУВ "Таврія"", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що Зеленський дослухав доповіді про ситуацію на фронті та перебіг наступальних та оборонних дій від Головкома Залужного, командувачів Тарнавського та Сирського, а також від розвідки - Буданова.

"Пильна увага до забезпечення військ боєприпасами. Доповіді

заступника Міністра оборони Замлинського та командувача сил логістики Гуляка", - додав лідер держави.

Він також заявив про доповідь від командувача Повітряних сил Олещука - результативність використання наявних систем ППО та підсилення повітряного щита з урахуванням майбутніх надходжень.

Зеленський також наголосив на тому, що добігає кінця всеохопна перевірка ТЦК.

"Одинадцять областей – на особливому контролі", - додав він.