Зеленський провів виїзну Ставку в Дніпрі: говорили про захист неба та ситуацію на фронті
Президент Володимир Зеленський у четвер, 27 липня, провів виїзне засідання Ставки у Дніпрі. Учасники обговорили ситуацію на фронті та підсилення повітряного щита в регіоні
Про це Зеленський повідомив у telegram.
"Розпочали робочий день у Дніпрі. Виїзна Ставка в зоні відповідальності ОСУВ "Таврія"", - йдеться у повідомленні.
Зазначається, що Зеленський дослухав доповіді про ситуацію на фронті та перебіг наступальних та оборонних дій від Головкома Залужного, командувачів Тарнавського та Сирського, а також від розвідки - Буданова.
"Пильна увага до забезпечення військ боєприпасами. Доповіді
заступника Міністра оборони Замлинського та командувача сил логістики Гуляка", - додав лідер держави.
Він також заявив про доповідь від командувача Повітряних сил Олещука - результативність використання наявних систем ППО та підсилення повітряного щита з урахуванням майбутніх надходжень.
Зеленський також наголосив на тому, що добігає кінця всеохопна перевірка ТЦК.
"Одинадцять областей – на особливому контролі", - додав він.
- Володимир Зеленський повідомив, що Україна отримала підсилення для систем ППО, які "спрямують туди, де зараз найбільше потрібно".
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