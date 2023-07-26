Є підсилення для системи ППО, його спрямують туди, де зараз найбільше потрібно, - Зеленський
Володимир Зеленський повідомив, що Україна отримала підсилення для систем ППО, які "спрямують туди, де зараз найбільше потрібно"
Про це він написав у своєму телеграм-каналі.
Глава держави заслухав звіти про постачання зброї та боєприпасів, а також доповідь ГУР і СЗР про активність ворога та його найближчі плани.
СБУ доповіли президенту про перебіг останніх реалізацій щодо ворога всередині держави, а головнокомандувач Валерій Залужний поінформував про наступальні й оборонні дії по всій лінії зіткнення.
"Віримо в наших хлопців. Працюємо далі", - додав Зеленський.
- У вівторок, 25 липня, США оголосили про новий пакет допомоги для України, до нього увійдуть боєприпаси для NASAMS та HIMARS, авіаракети Hydra-70 та зенітки Stinger.
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