Про це він написав у своєму телеграм-каналі.

Глава держави заслухав звіти про постачання зброї та боєприпасів, а також доповідь ГУР і СЗР про активність ворога та його найближчі плани.

СБУ доповіли президенту про перебіг останніх реалізацій щодо ворога всередині держави, а головнокомандувач Валерій Залужний поінформував про наступальні й оборонні дії по всій лінії зіткнення.

"Віримо в наших хлопців. Працюємо далі", - додав Зеленський.