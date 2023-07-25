Снаряди для Patriot і HIMARS, авіаракети Hydra-70, БТР Stryker: США оголосили пакет допомоги Україні на $400 млн
У вівторок, 25 липня, США оголосили про новий пакет допомоги для України, до нього увійдуть боєприпаси для NASAMS та HIMARS, авіаракети Hydra-70 та зенітки Stinger
Про це йдеться на сайті Міноборони США.
Зазначається, що новий пакет допомоги можна оцінити на $400 млн, він містить додаткові боєприпаси для систем протиповітряної оборони, артилерії, а також бронетехніку, протитанкову зброю та інше озброєння.
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До пакету увійшли:
- Додаткові снаряди для систем протиповітряної оборони Patriot і зенітно-ракетних систем NASAMS;
- Зенітні комплекси Stinger;
- Додаткові снаряди для ракетно-артилерійських систем високої мобільності HIMARS;
- Артилерійські снаряди калібру 155 мм і 105 мм;
- Міномети калібру 120 мм і 60 мм;
- 32 бронетранспортери Stryker;
- Ракети з оптичним відстеженням і дротовим наведенням (TOW);
- Javelin та інші протитанкові системи та ракети;
- Безпілотні авіаційні системи Hornet;
- Авіаційні ракети Hydra-70;
- Тактичні аеронавігаційні системи;
- Підривні боєприпаси для подолання перешкод;
- Понад 28 мільйонів патронів до стрілецької зброї та гранат;
- Прилади нічного бачення та тепловізійні системи;
- Запасні частини, навчальні боєприпаси та інше польове обладнання.
21 липня Німеччина оголосила новий пакет військової допомоги Україні, до якого увійшли танки Leopard, кулемети, артилерійські снаряди та інше необхідне озброєння.
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