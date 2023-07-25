Про це йдеться на сайті Міноборони США.

Зазначається, що новий пакет допомоги можна оцінити на $400 млн, він містить додаткові боєприпаси для систем протиповітряної оборони, артилерії, а також бронетехніку, протитанкову зброю та інше озброєння.

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До пакету увійшли:

Додаткові снаряди для систем протиповітряної оборони Patriot і зенітно-ракетних систем NASAMS;

Зенітні комплекси Stinger;

Додаткові снаряди для ракетно-артилерійських систем високої мобільності HIMARS;

Артилерійські снаряди калібру 155 мм і 105 мм;

Міномети калібру 120 мм і 60 мм;

32 бронетранспортери Stryker;

Ракети з оптичним відстеженням і дротовим наведенням (TOW);

Javelin та інші протитанкові системи та ракети;

Безпілотні авіаційні системи Hornet;

Авіаційні ракети Hydra-70;

Тактичні аеронавігаційні системи;

Підривні боєприпаси для подолання перешкод;

Понад 28 мільйонів патронів до стрілецької зброї та гранат;

Прилади нічного бачення та тепловізійні системи;

Запасні частини, навчальні боєприпаси та інше польове обладнання.

21 липня Німеччина оголосила новий пакет військової допомоги Україні, до якого увійшли танки Leopard, кулемети, артилерійські снаряди та інше необхідне озброєння.