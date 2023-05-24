Зеленський провів засідання Ставки: обговорили нарощування темпів власного виробництва боєприпасів
Президент України Володимир Зеленський 24 травня провів засідання Ставки Верховного Головнокомандувача, на якому розглянули низку питань, які стосуються фронту
Про це Зеленський повідомив у Telegram.
"Від Міноборони почули про стан забезпечення боєприпасами передових підрозділів та резервів. Проаналізували наявні й потенційні контракти на постачання та динаміку нарощування власного виробництва", - написав він.
За його словами, українські військові готуються до переходу на нові типи літаків, тож на Ставці обговорили навчання пілотів і персоналу.
"Почали роботу над всеохопною концепцією розвитку нашої авіації з урахуванням переходу на нові типи літаків. Нова організаційна структура, навчання пілотів та персоналу, необхідна інфраструктура, матеріально-технічне забезпечення тощо", - розповів Зеленський.
- 21 травня президент США Джо Байден схвалив навчання українців на винищувачах F-16.
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