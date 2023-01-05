Зеленський провів засідання Ставки: обговорили "три найважливіші моменти"
Президент України Володимир Зеленський 5 січня провів засідання Ставки верховного головнокомандувача, де серед іншого розглянули забезпечення ЗСУ безпілотниками
Про це він повідомив у Telegram.
"Три найважливіші моменти. Перше: аналізуємо ситуацію на передовій. Друге: прораховуємо всі можливі подальші кроки ворога. Третє: тримаємо на контролі забезпечення армії боєприпасами й технікою, зокрема безпілотниками – як розвідувальними, так і ударними", - написав Зеленський.
- На засіданні Ставки 3 січня учасники обговорили грошове забезпечення армії.
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