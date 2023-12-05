Зеленський розповів про рекордні перевезення Укрзалізниці й ефективність роботи "зернового коридору"
Протягом минулого місяця Укрзалізниця перевезла 14 мільйонів тонн вантажів, що є рекордним показником за час повномасштабної війни
Про це Володимир Зеленський розповів у відеозверненні.
"Хороші результати в нашої залізниці. Тільки за один цей листопад Укрзалізниця перевезла 14 мільйонів тонн вантажів. Це рекордний показник за час від початку повномасштабної війни, і фіксуємо хорошу роботу залізниці на напрямах як експортних, так і імпортних, і у внутрішніх перевезеннях", - поінформував він.
Президент подякував колективу Укрзалізниці та всім транспортникам.
Крім того, він зазначив, що Асамблея Міжнародної морської організації ухвалила резолюцію на підтримку України у Чорному морі – "українського успіху з відновлення судноплавства й роботи нового зернового коридору.
"До речі, цей експортний коридор уже дав результат – понад 7 мільйонів тонн вантажів. І це дуже вагомо – це наша економіка. І не лише робота портів та аграріїв, а й багатьох інших та суміжних галузей. Мільйони робочих місць в Україні залежать від експорту, який здатна забезпечити наша держава. І я дякую всім у світі, хто допомагає з цим Україні", - додав Зеленський.
- Міністр розвитку громад, територій та інфраструктури України Олександр Кубраков повідомив, що з 8 серпня українським коридором 200 суден експортували 7 млн тонн вантажів з портів Великої Одеси.
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