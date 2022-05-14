Зеленський - сенаторам США: Росія має бути офіційно визнана спонсором тероризму
Президент України Володимир Зеленський провів зустріч з делегацією верхньої палати Конгресу США на чолі з лідером республіканців в Сенаті Мітчеллом Макконнеллом
Про це повідомив Офіс президента.
Зеленський наголосив, що цей візит є потужним сигналом двопартійної підтримки України з боку Конгресу США, а також народу.
Президент зазначив, що сьогодні Україна бореться з РФ, захищаючи демократичні цінності та свободи, право народів вільно обирати майбутнє.
"Росія здійснює геноцид проти українського народу. Скоює воєнні злочини, яких жахається весь світ, - тортури, масові розстріли, зґвалтування. Таких злочинів Європа не бачила з часів Другої світової війни", - сказав він.
Зеленський відзначив особливу роль США у посиленні санкцій проти РФ.
За його словами, особливо важливим є посилення санкції на банківський сектор агресора.
"Розраховую на підтримку Сполученими Штатами подальшого посилення санкцій. Крім того, вважаємо, що Росія має бути офіційно визнана державою - спонсором тероризму", - сказав Зеленський.
Президент назвав визначною подією набрання чинності законом США про ленд-ліз та захист демократії в Україні.
Зеленський також висловив сподівання, що Сенат США оперативно затвердить пакет додаткового фінансування для підтримки українського народу.
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