Зеленський - сенаторам США: Росія має бути офіційно визнана спонсором тероризму

Про це повідомив Офіс президента.

Зеленський наголосив, що цей візит є потужним сигналом двопартійної підтримки України з боку Конгресу США, а також народу.

Президент зазначив, що сьогодні Україна бореться з РФ, захищаючи демократичні цінності та свободи, право народів вільно обирати майбутнє.

"Росія здійснює геноцид проти українського народу. Скоює воєнні злочини, яких жахається весь світ, - тортури, масові розстріли, зґвалтування. Таких злочинів Європа не бачила з часів Другої світової війни", - сказав він.

Зеленський відзначив особливу роль США у посиленні санкцій проти РФ.

За його словами, особливо важливим є посилення санкції на банківський сектор агресора.

"Розраховую на підтримку Сполученими Штатами подальшого посилення санкцій. Крім того, вважаємо, що Росія має бути офіційно визнана державою - спонсором тероризму", - сказав Зеленський.

Президент назвав визначною подією набрання чинності законом США про ленд-ліз та захист демократії в Україні.

Зеленський також висловив сподівання, що Сенат США оперативно затвердить пакет додаткового фінансування для підтримки українського народу.