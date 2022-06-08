Про це йдеться у вечірньому зверненні Зеленського.

Президент вже доруч уряд підготовку до наступного опалювального сезону.

"Урядом утворюється штаб для підготовки до наступного опалювального сезону. Це рішення ухвалене за результатами наради, яку я сьогодні провів як із представниками уряду, так і з представниками наших найбільших державних енергокомпаній і регуляторів. Що б не планували собі окупанти, ми маємо готуватися до наступної зими – у нашій державі, на своїй землі, для всіх громадян", - сказав Володимир Зеленський.

За словами Зеленського, через російську агресію на Україну чекає найскладніша зима з 1991 року.

"Обговорили сьогодні питання закупівлі достатнього обсягу газу на опалювальний сезон, накопичення вугілля, виробництва електроенергії. В умовах, які ми маємо наразі через агресію Росії, це буде дійсно буде найскладніша зима за всі роки незалежності. Але! Все нормально. Маємо пройти її так, щоб наші люди відчували нормальну роботу держави. У цей час у нас не буде продажу нашого газу і вугілля за кордон. Увесь внутрішній видобуток буде спрямований на внутрішні потреби наших громадян", - йдеться у зверненні Володимира Зеленського.

Президент наголосив, що поставив завдання, аби ціна на тарифи не змінювалась.

"Хочу окремо підкреслити, що поставив уряду дуже конкретне завдання зробити все, щоб тарифи на газ та електрику і в наступному опалювальному сезоні не змінилися. Людям і так складно, бо війна. Це буде забезпечено. Місцева влада відповідає за тарифи на тепло і на гарячу воду, і на місцевому рівні має бути забезпечена така сама незмінність тарифів і зимою 2022-2023 років", - сказав Зеленський.

3 червня кабінет міністрів України зафіксував ціну природного газу для виробників тепла на рівні 7400 грн за 1 тис. кубометрів.

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