Про це повідомив прем'єр-міністр України Денис Шмигаль під час засідання уряду, передає Укрінформ.

"У контексті підготовки до опалювального сезону уряд ухвалив рішення про те, що ТЕЦ, ОСББ та інші виробники тепла отримуватимуть газ за фіксованою ціною в розмірі 7 400 гривень за тисячу кубів", - сказав премʼєр.

За його словами, в чотирьох областях на сьогодні зафіксовано 35 тис. пошкоджених або зруйнованих об’єктів. Майже 75% з них - на Київщині.

Шмигаль додав, що зруйновано майже 200 котелень, на 37 із них вже завершуються ремонти.

"По Харківщині, Миколаївщині, Донеччині та Луганщині зараз важко робити оцінку, адже активні бої та постійні обстріли не припиняються", - зазначив він.