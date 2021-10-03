Зеленський сказав, коли розмовляв з Лукашенком про "вагнерівців"
Журналісти каналу "Прямий" поцікавилися у президента, чи відповідає дійсності інформація розслідувачів Bellingcat про те, що спецоперація по затриманню бойовиків "Вагнера" зірвалася після наради в Офісі президента
Про це у глави Української держави запитали у неділю, 3 жовтня 2021 року, на брифінгу за підсумками виїзного засідання фракції президентської партії "Слуга народу" в місті Трускавці Львівської області, передає Еспресо.TV.
"Моє обговорення було з паном Лукашенко - це правда. Телефоном, коли ці люди (бойовики ПВК "Вагнера" - ред.), наскільки мені відомо, автобусами заїхали на територію Білорусі", - наводить слова Зеленського видання Українська правда.
"Я щось чув, що вони там звідкись згідно операції летіли. Я не знаю…", - додав президент.
Водночас, Зеленський запевняє, що саме в той час, коли у Білорусь заїхали бойовики, він про це повідомив Лукашенку телефоном, а також уточнив деякі деталі, відомі йому на той час.
Лукашенко своєю чергою пообіцяв президенту України вивчити це питання і "зробити все можливе".
"І після цього - все", - наголосив Володимир Зеленський.
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