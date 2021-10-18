Зеленський скликає позачергове засідання Ради
Президент України Володимир Зеленський скликає позачергове засідання Верховної Ради
Про це повідомляє пресслужба партії "Слуга народу".
"Відповідно до Конституції та регламенту президент України Володимир Зеленський просить скликати позачергове засідання парламенту. З таким листом очільник держави звернувся до голови Верховної Ради України Руслана Стефанчука", - йдеться в повідомленні.
Так, Зеленський просить нардепів розглянути питання, необхідні для поглиблення євроінтеграції України.
Народні депутати мають розглянути:
- зміни до законів про охорону прав на сорти рослин та Про насіння і посадковий матеріал (№3680-д);
- проєкт закону про енергетичну ефективність (№4507);
- законопроєкт про розвиток високоефективної когенерації (№4527);
- проєкт закону про розвиток виробництва біометану (№5464);
- законопроєкт про створення Нацкомісії з держрегулювання у сфері електронних комунікацій, радіочастотного спектра та надання послуг поштового зв'язку (№6055);
- проєкт закону про приведення вітчизняного законодавства до вимог ЄС у сфері дитячого харчування (№4554);
- проєкт закону про приєднання України до Конвенції про Європейський інститут лісу (№0094).
Крім того, Зеленський просить Раду ратифікувати:
- Меморандум про взаєморозуміння між Україною та Європейським поліцейським офісом про конфіденційність та забезпечення збереження інформації (№0075);
- Угоду між Україною та Фінляндією про взаємну охорону інформації з обмеженим доступом (№0089);
- Угоду між Кабміном і Урядом Естонії про технічне і фінансове співробітництво (№0108);
- Угоду між Кабміном і урядом Данії про здійснення оплачуваних видів діяльності членами сімей співробітників дипломатичних представництв і консульських установ (№0111);
- Лист про внесення змін №3 до Фінансової угоди (проект "Програма розвитку муніципальної інфраструктури України") між Україною та Європейським інвестиційним банком (№0113);
- Угоду про внесок між Україною та ЄБРР щодо участі України у Фонді Східноєвропейського партнерства з енергоефективності та навколишнього середовища (№0120);
- Гарантійну угоду "Проєкт розвитку АТ "Укрпошта": логістична мережа та сільське відділення" між Україною та ЄБРР (№0123).
Попередньо, засідання відбудеться в четвер, 21 жовтня.
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