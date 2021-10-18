Зеленський скликає позачергове засідання Ради

Про це повідомляє пресслужба партії "Слуга народу".

"Відповідно до Конституції та регламенту президент України Володимир Зеленський просить скликати позачергове засідання парламенту. З таким листом очільник держави звернувся до голови Верховної Ради України Руслана Стефанчука", - йдеться в повідомленні.

Так, Зеленський просить нардепів розглянути питання, необхідні для поглиблення євроінтеграції України.

Народні депутати мають розглянути:

зміни до законів про охорону прав на сорти рослин та Про насіння і посадковий матеріал (№3680-д);

проєкт закону про енергетичну ефективність (№4507);

законопроєкт про розвиток високоефективної когенерації (№4527);

проєкт закону про розвиток виробництва біометану (№5464);

законопроєкт про створення Нацкомісії з держрегулювання у сфері електронних комунікацій, радіочастотного спектра та надання послуг поштового зв'язку (№6055);

проєкт закону про приведення вітчизняного законодавства до вимог ЄС у сфері дитячого харчування (№4554);

проєкт закону про приєднання України до Конвенції про Європейський інститут лісу (№0094).

Крім того, Зеленський просить Раду ратифікувати:

Меморандум про взаєморозуміння між Україною та Європейським поліцейським офісом про конфіденційність та забезпечення збереження інформації (№0075);

Угоду між Україною та Фінляндією про взаємну охорону інформації з обмеженим доступом (№0089);

Угоду між Кабміном і Урядом Естонії про технічне і фінансове співробітництво (№0108);

Угоду між Кабміном і урядом Данії про здійснення оплачуваних видів діяльності членами сімей співробітників дипломатичних представництв і консульських установ (№0111);

Лист про внесення змін №3 до Фінансової угоди (проект "Програма розвитку муніципальної інфраструктури України") між Україною та Європейським інвестиційним банком (№0113);

Угоду про внесок між Україною та ЄБРР щодо участі України у Фонді Східноєвропейського партнерства з енергоефективності та навколишнього середовища (№0120);

Гарантійну угоду "Проєкт розвитку АТ "Укрпошта": логістична мережа та сільське відділення" між Україною та ЄБРР (№0123).

Попередньо, засідання відбудеться в четвер, 21 жовтня.

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