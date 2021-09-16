Зеленський скликає засідання РНБО

Про це повідомляє у Facebook пресслужба РНБО.



"Секретареві Ради національної безпеки і оборони України Олексію Данілову організувати проведення 17 вересня 2021 року о 17.00 в м. Київ засідання РНБО України (Офіс Президента України). Всі члени РНБО України поінформовані про дату, час та місце проведення засідання", - йдеться у повідомленні.



Водночас видання "РБК-Україна" з посиланням на поінформовані джерела повідомляє, що під час засідання РНБО має розглянути "програмні документи".



Крім того, за даними співрозмовників видання, на засіданні йтиметься про нові санкції, проте щодо кого саме - наразі невідомо.

