Зеленський скликає засідання РНБО
Президент України Володимир Зеленський доручив скликати 17 вересня засідання Ради національної безпеки і оборони України
Про це повідомляє у Facebook пресслужба РНБО.
"Секретареві Ради національної безпеки і оборони України Олексію Данілову організувати проведення 17 вересня 2021 року о 17.00 в м. Київ засідання РНБО України (Офіс Президента України). Всі члени РНБО України поінформовані про дату, час та місце проведення засідання", - йдеться у повідомленні.
Водночас видання "РБК-Україна" з посиланням на поінформовані джерела повідомляє, що під час засідання РНБО має розглянути "програмні документи".
Крім того, за даними співрозмовників видання, на засіданні йтиметься про нові санкції, проте щодо кого саме - наразі невідомо.
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