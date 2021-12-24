Зеленський скликає засідання РНБО на 29 грудня
29 грудня президент Володимир Зеленський проведе нараду РНБО
Про це повідомили в РНБО.
У п'ятницю, 24 грудня, Володимир Зеленський вирішив провести 29 грудня засідання РНБО України.
Таке рішення він ухвалив після доповіді секретаря РНБО Олексія Данілова.
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