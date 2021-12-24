Зеленський скликає засідання РНБО на 29 грудня

Про це повідомили в РНБО.



У п'ятницю, 24 грудня, Володимир Зеленський вирішив провести 29 грудня засідання РНБО України.



Таке рішення він ухвалив після доповіді секретаря РНБО Олексія Данілова.





Слідкуйте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb