Зеленський: Сьогоднішній удар по Миколаєву доводить абсолютно для всіх у світі, що тиску на РФ недостатньо
Президент України Володимир Зеленський наголосив, що зараз тиску світу на Росію недостатньо
Про це Зеленський сказав у своєму відеозверненні.
Росія випустила по Миколаєву одразу 10 ракет.
"Один тільки сьогоднішній удар Росії по місту Миколаїв – одразу 10 ракет, і всі – по цивільних обʼєктах – доводить абсолютно для всіх у світі, що тиску на Росію недостатньо. Одна з цих ракет, надзвукова протикорабельна ракета "Онікс", зруйнувала звичайну п'ятиповерхівку. Розбір завалів тривав протягом дня. Станом на цей час відомо про п'ятьох загиблих. А ще удар по Очакову, по Дніпру, продовжилися російські обстріли на Харківщині, в Сумській області, також на Донбасі. Лисичанськ, Авдіївка, громади на Бахмутському напрямку – ситуація там залишається наджорсткою, дуже тяжкою", - йдеться у зверненні президента України Володимира Зеленського.
Слідкуйте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
34.35
Купівля 34.35Продаж 35.18
-
EUR
Купівля 35.84Продаж 37.05
- Актуальне
- Важливе