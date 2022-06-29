Зеленський: Сьогоднішній удар по Миколаєву доводить абсолютно для всіх у світі, що тиску на РФ недостатньо

Про це Зеленський сказав у своєму відеозверненні.

Росія випустила по Миколаєву одразу 10 ракет.

"Один тільки сьогоднішній удар Росії по місту Миколаїв – одразу 10 ракет, і всі – по цивільних обʼєктах – доводить абсолютно для всіх у світі, що тиску на Росію недостатньо. Одна з цих ракет, надзвукова протикорабельна ракета "Онікс", зруйнувала звичайну п'ятиповерхівку. Розбір завалів тривав протягом дня. Станом на цей час відомо про п'ятьох загиблих. А ще удар по Очакову, по Дніпру, продовжилися російські обстріли на Харківщині, в Сумській області, також на Донбасі. Лисичанськ, Авдіївка, громади на Бахмутському напрямку – ситуація там залишається наджорсткою, дуже тяжкою", - йдеться у зверненні президента України Володимира Зеленського.

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