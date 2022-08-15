Зеленський створив Консультативну раду з питань деокупації та реінтеграції Криму
Президент України Володимир Зеленський створив Консультативну раду з питань деокупації та реінтеграції тимчасово окупованої території Криму та Севастополя
Указ №579/2022 опублікували на сайті глави держави.
У документі йдеться, що Консультативна рада – це консультативно-дорадчий орган при президентові України.
Завданнями новоствореної ради є підготовка положень стратегії деокупації та реінтеграції тимчасово окупованої території Автономної республіки Крим і Севастополя.
Крім того, внесення пропозицій щодо пріоритетів діяльності з питань деокупації, реінтеграції та відновлення територіальної цілісності України, захисту прав та інтересів українців, подолання наслідків і відшкодування, у зв'язку з війною та тимчасовою окупацією РФ частини території України.
Також: "Участь у виробленні позиції України з ключових напрямів діяльності "Кримської платформи" та підготовка пропозицій щодо удосконалення законодавства з питань, що стосуються деокупації та реінтеграції тимчасово окупованої території Криму та міста Севастополя", - йдеться в повідомленні.
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