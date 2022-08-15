Указ №579/2022 опублікували на сайті глави держави.

У документі йдеться, що Консультативна рада – це консультативно-дорадчий орган при президентові України.

Завданнями новоствореної ради є підготовка положень стратегії деокупації та реінтеграції тимчасово окупованої території Автономної республіки Крим і Севастополя.

Крім того, внесення пропозицій щодо пріоритетів діяльності з питань деокупації, реінтеграції та відновлення територіальної цілісності України, захисту прав та інтересів українців, подолання наслідків і відшкодування, у зв'язку з війною та тимчасовою окупацією РФ частини території України.

Також: "Участь у виробленні позиції України з ключових напрямів діяльності "Кримської платформи" та підготовка пропозицій щодо удосконалення законодавства з питань, що стосуються деокупації та реінтеграції тимчасово окупованої території Криму та міста Севастополя", - йдеться в повідомленні.

9 серпня стало відомо, що в Україні створять онлайн-платформу "Національний корпус кримськотатарської мови".

9 серпня у Криму пролунали вибухи в районі авіабази росіян у Новофедорівці, на півострові оголосили надзвичайний стан і почали евакуацію мешканців у Сакському районі Криму.

Зеленський заявив, що присутність російських окупантів у Криму – це загроза для всієї Європи й для глобальної стабільності. Не буде тривалого миру на узбережжі Середземного моря, поки Росія має змогу використовувати Крим як свою військову базу.

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