Зеленський та Разумков мають нормальні відносини, - Никифоров
В ОПУ прокоментували запуск процедури відставки Дмитра Разумкова з посади спікера Верховної ради. Кажуть, що Зеленський не причетний до цієї ініціативи
Про це повідомив речник президента Сергій Никифоров, передає РБК-Україна.
За його словами, початок відставки Разумкова було ініціативою голови фракції "Слуга народу" Давида Арахамії.
"Це ініціатива Арахамії. У нього можна запитати його мотиви. Про те, чому він ці списки на підпис запитав у глави Верховної ради", - наголосив Никифоров.
Речник президента зазначив, що Зеленський та Разумков мають "нормальні відносини" та виконують "кожен свою функцію".
- Нагадаємо, голова фракції “Слуга народу” Давид Арахамія запросив листи для збору підписів за розгляд пропозиції про зняття Дмитра Разумкова з посади голови Верховної Ради.
- Згодом, у Раді підготували підписні листи за відставку Дмитра Разумкова з посади спікера парламенту.
- Згодом, голова фракції "Слуга народу" Давид Арахамія надіслав до Ради ще одне звернення з ініціативою відставки голови ВР Дмитра Разумкова.
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