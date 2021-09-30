Зеленський та Разумков мають нормальні відносини, - Никифоров

Про це повідомив речник президента Сергій Никифоров, передає РБК-Україна.

За його словами, початок відставки Разумкова було ініціативою голови фракції "Слуга народу" Давида Арахамії.

"Це ініціатива Арахамії. У нього можна запитати його мотиви. Про те, чому він ці списки на підпис запитав у глави Верховної ради", - наголосив Никифоров.

Речник президента зазначив, що Зеленський та Разумков мають "нормальні відносини" та виконують "кожен свою функцію".



Нагадаємо, голова фракції “Слуга народу” Давид Арахамія запросив листи для збору підписів за розгляд пропозиції про зняття Дмитра Разумкова з посади голови Верховної Ради.

Згодом, у Раді підготували підписні листи за відставку Дмитра Разумкова з посади спікера парламенту.

Згодом, голова фракції "Слуга народу" Давид Арахамія надіслав до Ради ще одне звернення з ініціативою відставки голови ВР Дмитра Разумкова.

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