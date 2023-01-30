Зеленський: Теракт в Оленівці стане одним зі звинувачень на трибуналі проти РФ
Теракт окупантів у Оленівці Донецької області стане одним із пунктів звинувачення на міжнародному трибуналі проти Росії
Про це президент України Володимир Зеленський заявив у твіттері.
"Шість місяців тому Росія здійснила жахливий теракт в Оленівці. Ми не дозволимо забути про цей злочин. Памʼятаємо кожного загиблого воїна та боремося за покарання всіх винних у їхній загибелі. Винні будуть знайдені й притягнуті до відповідальності", - зазначив Зеленський.
Президент наголосив, що масове вбивство українських полонених в Оленівці буде одним зі звинувачень на міжнародному трибуналі проти російського агресора.
"Росія програє цю війну. Зло та підлість завжди програють. Маємо повернути всіх українців додому з російської неволі. Працюємо заради цього", - наголосив глава держави.
- 29 липня росіяни обстріляли з артилерії в'язницю в Оленівці, де тримали українських полонених. Унаслідок обстрілу загинуло близько 40 людей, ще 130 – поранені. Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба закликав партнерів визнати РФ державою-терористом.
- 3 серпня генсекретар ООН Антоніу Гутерреш заявив, що збирається створити місію для з'ясовування обставин вбивства українських військовополонених в Оленівці. 23 серпня місію для розслідування теракту в Оленівці створили.
- 5 січня генеральний секретар ООН Антоніу Гутерреш розпустив місію з встановлення обставин загибелі українських військовополонених в Оленівці. Причина: місія ООН не змогла розгорнутися на місці нападу на українських військовополонених.
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