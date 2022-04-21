Зеленський, Тихановська та Овсяннікова отримають "Премію ЗМІ за свободу"
Власниками нагороди німецької медіа-групи Weimer Media Group (WMG) стануть Президент України Володимир Зеленський, лідерка білоруської опозиції Світлана Тихановська та російська журналістка Марина Овсяннікова
Про це повідомляє DW.
Нагорода цього року присвячена боротьбі за свободу у Східній Європі.
Церемонія нагородження пройде 22 квітня у рамках організованого WMG саміту пам'яті Людвіга Ерхарда у комуні Гмунд-ам-Тегернзе у Баварії. Її має провести голова фракції Європейської народної партії у Європарламенті Манфред Вебер
"Українці, білоруси та росіяни стоять на передовій боротьбі проти зла, проти війни та тиранії у Східній Європі та мужньо захищають свою, а також нашу, свободу. Словами, справами, великою відвагою та своїми життями", - йдеться в повідомленні.
"Премія ЗМІ за свободу" буде присуджена увосьме. Вона віддається громадським діячам, які, на думку журі, особливо прихильні до свободи вираження думок, соціальної взаємодії, політичного діалогу та демократії. Нагороду вже мають: ексканцлер Австрії Себастьян Курц, президент СРСР Михайло Горбачов та міністр фінансів Німеччини Крістіан Лінднер (Christian Lindner).
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