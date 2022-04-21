Зеленський, Тихановська та Овсяннікова отримають "Премію ЗМІ за свободу"

Про це повідомляє DW.

Нагорода цього року присвячена боротьбі за свободу у Східній Європі.

Церемонія нагородження пройде 22 квітня у рамках організованого WMG саміту пам'яті Людвіга Ерхарда у комуні Гмунд-ам-Тегернзе у Баварії. Її має провести голова фракції Європейської народної партії у Європарламенті Манфред Вебер

"Українці, білоруси та росіяни стоять на передовій боротьбі проти зла, проти війни та тиранії у Східній Європі та мужньо захищають свою, а також нашу, свободу. Словами, справами, великою відвагою та своїми життями", - йдеться в повідомленні.



"Премія ЗМІ за свободу" буде присуджена увосьме. Вона віддається громадським діячам, які, на думку журі, особливо прихильні до свободи вираження думок, соціальної взаємодії, політичного діалогу та демократії. Нагороду вже мають: ексканцлер Австрії Себастьян Курц, президент СРСР Михайло Горбачов та міністр фінансів Німеччини Крістіан Лінднер (Christian Lindner).

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