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Зеленський: у нас немає втрачених позицій, є тільки звільнені

19 червня, 2023 понедiлок
22:33
Війна з Росією Президент України Володимир Зеленський

Володимир Зеленський у вечірньому зверненні розповів, що на частині напрямків ЗСУ рухаються вперед, на частині - тримають оборону, проте "втрачених позицій немає"

Про це він розповів 19 червня.

Зеленський також наголосив, що наразі у ворога тільки втрати.

"На частині напрямків наші воїни рухаються вперед, на частині напрямків захищають позиції та протистоять штурмам і посиленим атакам окупантів. У нас немає втрачених позицій. Тільки звільнені. У них – тільки втрати", - сказав президент.

Окрім того, глава держави розповів, що українські воїни тиснуть на ворога, "прокладаючи шлях нашому прапору".

"І загалом – ситуація тиску, нашого тиску, який дає змогу прокладати шлях нашому прапору. Синьо-жовті кольори будуть на всьому нашому півдні та на всьому нашому сході. І немає таких фортифікацій чи резервів у держави-зла, які зупинять Україну. Бо ми – на своїй землі, і це дає найбільшу силу", - додав Зеленський.

  • Заступниця міністра оборони України Ганна Маляр розповіла, що ситуація на сході наразі складна, ворог концентрує там свої сили та веде активний наступ на Лиманському і Куп'янському напрямках.
Володимир Зеленський
Контрнаступ ЗСУ
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