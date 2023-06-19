Зеленський: у нас немає втрачених позицій, є тільки звільнені
Володимир Зеленський у вечірньому зверненні розповів, що на частині напрямків ЗСУ рухаються вперед, на частині - тримають оборону, проте "втрачених позицій немає"
Про це він розповів 19 червня.
Зеленський також наголосив, що наразі у ворога тільки втрати.
"На частині напрямків наші воїни рухаються вперед, на частині напрямків захищають позиції та протистоять штурмам і посиленим атакам окупантів. У нас немає втрачених позицій. Тільки звільнені. У них – тільки втрати", - сказав президент.
Окрім того, глава держави розповів, що українські воїни тиснуть на ворога, "прокладаючи шлях нашому прапору".
"І загалом – ситуація тиску, нашого тиску, який дає змогу прокладати шлях нашому прапору. Синьо-жовті кольори будуть на всьому нашому півдні та на всьому нашому сході. І немає таких фортифікацій чи резервів у держави-зла, які зупинять Україну. Бо ми – на своїй землі, і це дає найбільшу силу", - додав Зеленський.
- Заступниця міністра оборони України Ганна Маляр розповіла, що ситуація на сході наразі складна, ворог концентрує там свої сили та веде активний наступ на Лиманському і Куп'янському напрямках.
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