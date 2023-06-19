Зеленський: у нас немає втрачених позицій, є тільки звільнені

Про це він розповів 19 червня.

Зеленський також наголосив, що наразі у ворога тільки втрати.

"На частині напрямків наші воїни рухаються вперед, на частині напрямків захищають позиції та протистоять штурмам і посиленим атакам окупантів. У нас немає втрачених позицій. Тільки звільнені. У них – тільки втрати", - сказав президент.

Окрім того, глава держави розповів, що українські воїни тиснуть на ворога, "прокладаючи шлях нашому прапору".

"І загалом – ситуація тиску, нашого тиску, який дає змогу прокладати шлях нашому прапору. Синьо-жовті кольори будуть на всьому нашому півдні та на всьому нашому сході. І немає таких фортифікацій чи резервів у держави-зла, які зупинять Україну. Бо ми – на своїй землі, і це дає найбільшу силу", - додав Зеленський.