Про це і не тільки світові ЗМІ писали 5 квітня:

The New York Times

Видання пише про бої за Бахмут, кажучи, що там "смерть доставляють дистанційно та спостерігають на відео". Використання безпілотних літальних апаратів для виявлення противника та наведення артилерійського вогню стало основним елементом війни для України та Росії, особливо в жорстокій боротьбі за контроль над Бахмутом. Журналісти розповідають, що бомбардування з обох сторін за допомогою дронів – одна з типових форм бойових дій навколо міста на Донеччині та інших міст і містечок на сході України, де триває запекла боротьба.

За словами українського командира, жорстокі бої точаться в центрі українського міста Бахмут. Військовий пообіцяв захищати зруйноване місто на тлі все більших ознак того, що Росія просувається вперед у своїй кампанії за контроль над містом, яке стало центром бойових дій на східному фронті війни.

Чи може Китай досягти миру в Україні, задаються питанням журналісти NYT. Президент Франції Емманюель Макрон, який прибув з візитом до Пекіна каже, що ні. Він приїхав сповнений рішучості виділити особливу роль для Європи, щоб уникнути конфронтації Америки з наполегливим Китаєм, і переконаний, що для останнього є місце для припинення війни в Україні. Так, Макрон сподівається, що Пекін може бути корисним для того, щоб змусити Росію припинити війну в Україні, та як саме – не зрозуміло, зазначають у виданні.

Водночас зазначається, що посол Китаю в ЄС Фу Цун намагається віддалити Пекін від Москви. Він заявив, що Китай не був на боці Росії у війні в Україні. ""Без обмежень" – це не що інше як риторика", — сказав він, посилаючись на заяву минулого року про відносини між країнами, додавши, що критики неправильно витлумачили відносини його країни з Росією, і припустив, що РФ та КНР зв'язки можуть бути не такими безмежними, як колись заявляли їхні лідери.

Також йдеться про те, що Китай стикається з тиском, щоб приборкати Росію, але може мати обмежений вплив. Повідомляється, що головного лідера Китаю Сі Цзіньпіна цього тижня під час зустрічі з президентом Франції Емманюелем Макроном попросять посилити тиск на Росію, щоб вона припинила війну в Україні. Докази свідчать про те, що він, швидше за все, розчарує.

Зеленський відвідує Польщу в надії заручитися громадською та офіційною підтримкою, кажуть журналісти NYT. Президента України, який змінив свій фірмовий оливково-зелений світшот на більш формальний чорний, зустрів у Варшаві військовий оркестр на початку його першого офіційного візиту до сусідньої Польщі, пише видання, яка є однією з найзапекліших прихильників України у боротьбі за відсіч російському військовому вторгненню. Після 24 лютого 2022 року це перша поїздка Зеленського, яка оповита пишністю та офіційною виставою Польщі.

Російське головування в Раді Безпеки зіткнулося з першим проявом опору, коли Велика Британія, рідкісним кроком, заблокувала веб-трансляцію ООН неформального засідання Ради цього тижня щодо примусового переміщення українських дітей до Росії. Місія Великобританії в ООН заявила, що заблокувала трансляцію через те, що Росія запланувала виступ свого уповноваженого з прав дитини Марії Львової-Бєлової на зустрічі.

Йдеться також про те, що вищий правозахисний орган ООН у вівторок обрав ветерана-правозахисника для розслідування ймовірних порушень прав людини в Росії. Це вперше було призначено експерта-монітора для розслідування та звіту щодо постійного члена Ради Безпеки – такого, який тепер очолює цей орган.

NYT пише про арештованого в Росії американського журналіста Евана Гершковича, вказуючи на те, що раніше він розповідав історії про репресії російських журналістів, бо його робота The Wall Street Journal включала репортажі про зусилля росіян допомогти іншим репресованим. Зараз російські журналісти розглядають його арешт як зухвалу атаку на свободу преси.

Крім того, повідомляється, що високопосадовець Держдепартаменту США викликав російського посла у Вашингтоні на зустріч у штаб-квартирі агентства через затримання Росією репортера Wall Street Journal Евана Гершковича.

Politico

НАТО під час війни в Україні намагається замінити свого керівника, пише видання. Робота раптово стала політично делікатною та гучною, що спонукає людей називати такі імена, як Урсула фон дер Ляєн, що малоймовірно – поки що. Це чутки, які надувають брюссельську бульбашку. Зауважується, що в фон дер Ляєн хороші робочі відносини з Вашингтоном, вона колишня міністерка оборони, і як президентка Єврокомісії має досвід роботи з більшістю глав урядів країн НАТО. Крім того, якщо її виберуть, вона стане першою жінкою-лідером альянсу.

The Washington Post

Макрон і Європа роблять ставку на Китай, стверджують журналісти. Цього тижня відбудеться цікаве геополітичне з’єднання. У той самий день, коли спікер палати представників Кевін Маккарті зустрічається з президентом Тайваню Цай Ін Вень у Каліфорнії, президент Франції Емманюель Макрон приземляється в Китаї з великим триденним туром по країні та зустрічами. Головне на порядку денному – війна в Україні. Можливо, Макрон зазнав невдачі в своїх зусиллях відмовити президента Росії Володимира Путіна від його вторгнення торік, але разом з іншими лідерами Західної Європи він вважає, що Пекін може стримати найгірші інстинкти Росії, від розміщення ядерної зброї до її знущань над українським мирним населенням.

США посилять протиповітряну оборону України пакетом озброєнь на 2,6 мільярда доларів. Зазначається, що адміністрація Байдена заявила, що придбає ракети з лазерним наведенням і вантажівки, призначені для боротьби з безпілотниками противника. До доставки цих предметів, ймовірно, ще кілька місяців. Загалом адміністрація пообіцяла понад 35 мільярдів доларів військової допомоги Україні з моменту вторгнення Росії майже 14 місяців тому.

Держсекретар США Ентоні Блінкен заявив, що репортер Wall Street Journal Еван Гершкович, якого Росія звинуватила в шпигунстві на користь Сполучених Штатів, "неправомірно затриманий". Держдепартамент продовжує оцінювати обставини затримання Кремлем американця, що додало ще один елемент тертя у без того напружені американсько-російські відносини.

Тоді як Путін сказав новим послам, включно зі Сполученими Штатами та Європейським Союзом, на церемонії вручення вірчих грамот у Кремлі, що відносини між Росією та США "переживають глибоку кризу".

The Guardian

Французький президент Емманюель Макрон під час свого триденного візиту до Пекіна сподівається відмовити Сі Цзіньпіна від підтримки вторгнення Росії в Україну, а також переконати розвивати європейські торгові зв'язки з Китаєм. Після прибуття до китайської столиці Макрон заявив, що хоче заперечити думку про те, що між Китаєм і Заходом існує "неминуча спіраль зростання напруженості". Також він має намір "відновити стратегічне та глобальне партнерство з Китаєм", маючи на увазі посилення торгових зв’язків Франції з другою за величиною економікою світу.

Макрон, спілкуючись з журналістами, також попередив, що кожен, хто підтримує Росію в українському конфлікті, є співучасником.

Повідомляється також про те, що Зеленського з військовими почестями зустріли з візитом у Польщі. Поїздка в середу, 5 квітня, стала першою спільною поїздкою президента України та першої леді за кордон після вторгнення Росії. Більше читайте у новині.

Британське видання розповідає історію охоронця Путіна, старшого російського офіцера служби безпеки Гліба Каракулова, який служив капітаном у федеральній службі охорони, і минулого року втік з Росії. Він поділився рідкісною розповіддю про параноїдальний спосіб життя президента РФ Володимира Путіна, підтвердивши деталі таємної мережі поїздів, ідентичних офісів у різних містах, суворого особистого карантину та посилених протоколів безпеки.

Повідомляється, що президент Білорусі та близький соратник Володимира Путіна Олександр Лукашенко прибув до Москви для зустрічі з російським лідером. Вони обговорять широкий спектр питань, що стосуються білорусько-російських відносин.

Глава Міжнародного агентства з атомної енергії (МАГАТЕ) Рафаель Гроссі зустрівся з російськими офіційними особами в Калінінграді для переговорів щодо контрольованої Москвою Запорізької АЕС на півдні України.

BBC

Видання пропонує аналіз зустрічі Емманюеля Макрона та Урсули фон дер Ляєн з Сі Цзіньпіном у Пекіні, зазначаючи, що вони посилатимуть повідомлення про єдність – навіть тоді, коли Китай прагне використати потенційні тріщини в альянсах Європи. Своїми спробами залучити Володимира Путіна президент Франції, ймовірно, зіграє роль хорошого поліцейського. Речник Єлисейського палацу сказав журналістам, що пан Макрон знайшов "точки збігу з китайськими пропозиціями" щодо припинення війни. Тим часом дехто назвав пані фон дер Ляєн "поганим поліцейським із Брюсселя", враховуючи її міцні стосунки з президентом США Джо Байденом і голосну підтримку позиції НАТО.

CNN

Президент Росії Володимир Путін, не наводячи доказів, звинуватив західні спецслужби в причетності до "терактів", здійснених на території Росії, додавши, що "спільники" також діють в українських регіонах, які анексовані Росією. "Є підстави вважати, що до підготовки таких диверсій і терактів залучений потенціал третіх країн західних спецслужб", – сказав Путін.

Він також додав, що ситуація в чотирьох областях України, оголошених анексованими Росією, "залишається напруженою". За його словами, розробляється "довгострокова програма" зміцнення економіки регіонів.

Президент Росії Володимир Путін також повідомив новому послу США в Москві Лінн Трейсі, що в конфлікті в Україні винна підтримка Вашингтоном протестувальників на Майдані в 2014 році.

Президент УЄФА Александер Чеферін заявив, що заборону Росії на європейський футбол буде важко змінити, поки не припиниться війна. Зазначається, що спільно з ФІФА УЄФА відсторонив усі російські міжнародні та клубні команди від змагань "до подальшого повідомлення" в лютому минулого року після вторгнення Росії в Україну.

А міністр закордонних справ Угорщини Петер Сіярто зазначив, що рішення запросити Україну на зустріч міністрів закордонних справ НАТО "підриває принцип єдності Альянсу". Його коментарі прозвучали після зустрічі міністрів закордонних справ країн НАТО у Брюсселі у вівторок, присвяченій вступу Фінляндії до НАТО. На зустрічі був присутній міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба, незважаючи на те, що Україна зараз не є членом НАТО.

Водночас президент Польщі Анджей Дуда заявив у середу, що хоче "отримати гарантії безпеки для України" на майбутньому саміті НАТО у Вільнюсі, Литва, у липні. ВИдання нагадує, що президент України Володимир Зеленський відвідує сусідню Польщу, одного з найближчих союзників Києва, щоб підписати двосторонні угоди та провести економічний форум з Дудою.

Український глава держави визнав можливість виведення військ зі східного міста Бахмут, але заявив, що постачання боєприпасів союзниками Україні зміцнить оборону його військових. Зеленський назвав ситуацію в Бахмуті найскладнішою в країні. Це місто вже кілька місяців піддається нападам російських військ.

За словами західних офіційних осіб, російські війська досягли "дуже повільного прогресу" в Бахмуті за останні шість місяців, незважаючи на те, що залучили велику кількість солдатів і зазнали величезних втрат. За останні кілька тижнів російський прогрес можна "виміряти метрами", заявили західні посадовці, також назвавши заяву засновника ПВК Вагнера Євгена Пригожина про те, що Бахмут було захоплено, "досить відчайдушною" спробою.

На Заході також вважають, що Україна завдає глибоких ударів і накопичує певні боєприпаси перед очікуваним контрнаступом у найближчі місяці. З їх слів, Україна накопичуватиме боєприпаси перед контрнаступом, але вони не помітили жодної нестачі, яка б обмежила повсякденні операції.

Тоді як Росія має проблеми зі створенням "навченої військової сили", західні чиновники бачили, як Росія збільшила тривалість призову та розширила віковий діапазон, але зазначили, що вони не докладали зусиль для запуску другої мобілізації. Та окрім залучення людей у ​​Росії до військових, Москва мала труднощі з їх навчанням.

Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг заявив, що нещодавня обіцянка Росії розмістити стратегічну і тактичну ядерну зброю в Білорусі свідчить про те, що спільна заява Росії та Китаю, оголошена наприкінці березня, була "порожніми обіцянками".

Йдеться про те, що президент Польщі Анджей Дуда нагородив українського лідера Володимира Зеленського "найстарішим і найвищим" орденом країни – орденом Білого Орла, який вручають "видатним особистостям".

Речниця МЗС Росії Марія Захарова в середу звинуватила керівників медіаорганізацій, які засудили арешт американського журналіста Евана Гершковича, у "лицемірстві", оскільки вони не засудили вбивство прокремлівського російського військового блогера Владлена Татарського минулими вихідними.

Gazeta Wyborcza

НАТО застерігає Китай від озброєння Росії. А європейці намагаються використовувати торгові зв'язки з Пекіном, щоб вплинути на Китай. Поглиблення партнерства Китаю з Росією, яка веде агресивну війну в Україні, зробило Пекін гравцем, який безпосередньо впливає на порядок безпеки в Європі. Саме тому цей китайський виклик був одним із головних пунктів зустрічі міністрів закордонних справ країн НАТО в Брюсселі в середу.

Україна закупить польські "росомахи" та карабіни "Грот". Під час візиту Зеленського до Варшави у канцелярії прем'єр-міністра підписано угоди про співпрацю Польщі у відбудові України, а також про співпрацю між оборонно-промисловими комплексами обох країн. Переговори також стосувалися питання експорту зерна. "Польща першою попереджала і Польща першою підтримала Україну, тепер ми очікуємо участі у реконструкції", – сказав прем'єр-міністр Матеуш Моравецький.

Більше про візит президента Володимира Зеленського до польської столиці читайте у матеріалі.

Реально про контрнаступ можна буде говорити лише тоді, коли буде перевищено критичну масу поставок важкого озброєння. І це ще не той момент, вважає ексміністр оборони України Андрій Загороднюк. Зараз він є головою правління Українського центру оборонних стратегій. У 2019-2020 роках очолював Міністерство оборони України. "Gazeta Wyborcza" пропонує аналітичну думку експерта щодо поточної ситуації на фронті та запланованого контрнаступу.

Повідомляється, що Міжнародна федерація фехтування хотіла змусити організаторів змагань у Познані привезти до Польщі фехтувальниць із Росії та Білорусі. Але польські організатори скасували турнір Кубка світу, який був запланований на 21–22 квітня в Познані. Змагання мали стати частиною кваліфікації до олімпійського турніру з фехтування в Парижі.